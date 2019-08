Angeklagte in Rachemordprozess verweigern Aussage

Ein halbes Jahr nach einem mutmaßlichen Rachemord auf offener Straße in Berlin-Neukölln hat am Freitag der Prozess gegen zwei Angeklagte begonnen. Vor dem Landgericht wurde beim Prozessauftakt am Freitag die Anklageschrift verlesen.

Die beiden tatverdächtigen 38 und 34 Jahre alten Brüder verweigerten die Aussage. Sie sollen im Januar einen 40-Jährigen auf offener Straße angegriffen haben, weil er vor Jahren eine Liebesbeziehung zu ihrer Schwester aufgenommen habe. Der ältere Bruder soll mehrfach zugestochen haben. Ihm droht eine Verurteilung wegen Totschlags oder Mordes.