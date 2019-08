Ein Radfahrer ist in Berlin-Charlottenburg von einem Betonmischer angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag vom Salzufer rechts in Richtung Marchbrücke abbiegen. Dabei soll er den in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer übersehen haben.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Seine Identität ist bislang noch ungeklärt, er liegt der Polizei zufolge im Krankenhaus. Der 31-jährige Lkw-Fahrer wurde mit einem Schock ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei hat Untersuchungen zu dem Unfall aufgenommen.