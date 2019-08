Jugendliche haben am Mittwochabend in Berlin-Britz drei andere Minderjährige angegriffen und dabei einen 16-Jährigen schwer am Kopf verletzt. Ein 17-Jähriger wurde leicht verletzt, ein weiterer 16-Jähriger blieb unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die drei Angreifer entkamen unerkannt.