In Berlin-Rahnsdorf gab es am Samstagabend einen tödlichen Zwischenfall. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, wurde auf dem Hof eines Hauses am Fürstenwalder Damm eine schwer verletzte schwangere Frau gefunden. Nach ersten Informationen soll sie aus einem Fenster gestürzt sein. Jegliche Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben, hieß es. So auch bei einer weiteren Person.

Zwei weitere Verletzte seien in ein Krankhaus transportiert worden. Weitere Hintergründe sowie Einzelheiten zu den Gründen für die Verletzungen waren zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit 30 Rettungskräften, vier Rettungswagen, zwei Notärzten und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.