Grüner Radweg in Prenzlauer Berg malt sich selbst

Regenschäden in Berlin

Mit speziell markierten Radwegen will der Berliner Senat das Radfahren in der Innenstadt sicherer machen. Derzeit werden daher mehrere Fahrradstrecken grün eingefärbt. Am Königstor half nun Starkregen bei den Arbeiten.