In der Seelenbinderstraße in Berlin-Köpenick ist am Donnerstagmorgen ein Rohr gebrochen. Das Wasser hat die Straße überflutet, weshalb der Auto-, Bus- und Straßenbahnverkehr in diesem Bereich eingeschränkt ist. Laut der Verkehrsinformationszentrale ist die Seelenbinderstraße daher zwischen Bahnhofstraße und Puchanstraße gesperrt - auch für Fußgänger und Radfahrer.

Die Berliner Feuerwehr hat ihren Einsatz bereits beendet, sagte ein Sprecher zu rbb|24. Die Feuerwehr hatte die Meldung zu dem Rohrbruch um 9:19 Uhr erhalten und musste einen Pkw bergen.

