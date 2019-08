Eine S-Bahn ist am Mittwoch in Berlin-Neukölln mutmaßlich mit einer Stahlkugel beschossen worden. Eine Scheibe zersprang und fiel ins Zuginnere. Passagiere wurden dabei nicht verletzt, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.



Die S-Bahn der Linie S46 war demnach zwischen Neukölln und Köllnische Heide unterwegs, als die Scheibe platzte. Eine Frau im Zug entdeckte laut Polizei ein Projektil, das die Scheibe zerstört haben könnte und übergab es dem Zugführer.

Alarmierte Bundespolizisten stellten die etwa vier Millimeter große Stahlkugel sowie die Scheibe sicher. Ermittelt wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Die Bundespolizei bittet Zeugen, sich zu melden.