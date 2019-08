Der Rücktransport und das Einhängen der Brücken führen zu Beeinträchtigungen des Verkehrs im Stadtgebiet. Von Freitagabend, 22 Uhr, bis Montag früh, 4 Uhr, ist die Yorckstraße daher für Autos, Motorräder und Lkw gesperrt. Die Buslinie M19 endet während dieser Zeit an der Station S+U Yorckstraße. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen.

Am Wochenende werden in Berlin-Schöneberg die sanierten Yorckbrücken 14 und 15 eingehängt.

Die Yorckbrücke 14 wurde vom Land Berlin saniert und dient künftig als weitere Gehweg-Verbindung zwischen dem Park am Gleisdreieck und dem Flaschenhalspark. Nach dem Einhängen erhält sie eine Brüstung sowie eine zusätzliche Gehbahn aus Gussasphalt auf Leichtbeton. Die Yorckbrücke 15 wurde von der DB Netz AG im Auftrag des Bezirks Tempelhof-Schöneberg saniert und ergänzt als historische Bahnbrücke das Denkmalschutzensemble der Yorckbrücken. Sie darf nicht betreten werden.



Von den insgesamt fünf Brücken, die ausgehoben und abgefahren wurden, sind damit vier der fünf Brücken wieder an ihrem alten Standort. Die Yorckbrücke 10 wird derzeit noch saniert und anschließend ebenfalls wieder an ihren alten Standort zurückgebracht.