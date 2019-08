Bild: imago/Seeliger

Freitag Unwettergefahr - Der Sommer macht erst einmal Pause

01.08.19 | 16:00 Uhr

Erleichterung für Landwirte, Gartenbesitzer und die Feuerwehren: Die heißen, trockenen Tage sind in Berlin und Brandenburg erst einmal vorbei. Schauer sind in den nächsten Tagen angesagt. Besonders ungemütlich soll es am Freitag werden.

Nach den heißen Monaten Juni und Juli, lässt es der August in Berlin und Brandenburg kühler und feuchter angehen. Schauer und Höchsttemperaturen von 25 oder 26 Grad erwarten die Meteorologen von MeteoGroup für die nächsten Tage.

Am Freitag wird ein neues Unwetter erwartet

Am Freitag droht sogar noch einmal ein Unwetter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen, wie Wetterexperte Alexander Fromm am Donnerstag rbb|24 sagte. Doch die Wucht des Unwetters vom Mittwochabend wird es nach seiner Einschätzung nicht erreichen. Allein in Berlin rückte die Feuerwehr mehr als 100 Mal wetterbedingt aus. In Brandenburg waren Stahnsdorf und Michendorf im Südwesten des Landes am stärksten betroffen, aber auch Bernau im Norden.

Badetauglich wird das Wetter in den kommenden Tagen wohl am ehesten am Sonntag, dann sind "Schauer und Gewitter am unwahrscheinlichsten", wie Fromm sagte. Zu Wochenbeginn machen sich dann dem Meteorologen zufolge wieder atlantische Tiefs auf den Weg in die Region und bringen Schauerwetter mit. Gerade in der zweiten Wochenhälfte soll es ungemütlicher werden.

Waldbrandgefahr deutlich gesunken

Das Nass von Oben sorgt auch für Entspannung in Brandenburgs Wäldern: Am Donnerstag galt in allen Landkreisen die niedrigste Gefahrenstufe 1. In den vorangegangenen heißen, trockenen Monaten war es immer wieder in Berlin und Brandenburg zu teils großflächigen Waldbränden gekommen. Bis Ende Juni wurden laut dem Landesbetrieb Forst 275 Waldbrände registriert, die Brandfläche beläuft sich demnach auf 1.100 Hektar. Zuletzt hatte es auf dem Truppenübungsplatz bei Jüterbog auf einer Fläche von mehr als 130 Hektar gebrannt. Die Hitze in Deutschland hatte in der vergangenen Woche offenbar noch größere Ausmaße als zunächst bekannt. Einer abschließenden Auswertung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge wurden innerhalb von drei Tagen nicht nur 25 Mal Höchstwerte von 40 Grad und mehr gemessenen, sondern insgesamt 28 Mal. Das teilte der DWD am Donnerstag in Offenbach mit. In seiner vorläufigen Juli-Bilanz war der Wetterdienst am Dienstag noch von 25 Fällen ausgegangen. Der neue Deutschland-Rekord von 42,6 Grad in Lingen im Emsland habe aber Bestand. Der Sommer zeige deutlich, dass der Klimawandel an Fahrt aufgenommen habe, heißt es in dem Bericht.