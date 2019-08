Bauarbeiten in Berlin-Charlottenburg

Die Bauarbeiten auf der Schloßbrücke in Berlin-Charlottenburg verlängern sich bis Mitte Oktober. Wie der Berliner Senat am Freitag mitteilte, sind bei der Instandsetzung schwere Korrosionsschäden entdeckt wurden. Ursprünglich waren für die Sanierung der Brücke zwei Monate eingeplant, die Sperrung sollte an diesem Freitag aufgehoben werden.