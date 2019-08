imago stock&people/MEV Audio: rbb 88.8 | 12.08.2019 | Andreas Marschner | Bild: imago stock&people/MEV

Unterrichtsstart für Erstklässler - Schulbeginn für 33.800 Berliner Kinder

12.08.19 | 07:59

Eine Woche nach dem Ende der Sommerferien hat in Berlin auch für die Erstklässler der Unterricht begonnen. 33.800 Kinder bekamen am Montagmorgen ihre Schultüten. In vielen Schulen sowie Familien gab es bereits am Samstag Feiern für die Erstklässler.

Manche Klassen über Maximalzahl

Insgesamt gibt es in Berlin laut Bildungsverwaltung rund 410 Grundschulen in öffentlicher und freier Trägerschaft. Nicht alle Kinder konnten nach Angaben aus den Bezirken auf ihrer Wunschschule aufgenommen werden. Einige Eltern haben dagegen geklagt, daher laufen etliche Verfahren vor Verwaltungsgerichten. Manche erste Klassen haben mehr Schüler als die vorgesehene Maximalzahl von 26. Grund ist ein Mangel an wohnortnahen Schulplätzen in einigen Stadtteilen.

Kostenloses Mittagessen an allen Grundschulen

Eine Herausforderung für viele Grundschulen ist das kostenlose Mittagessen, das zum neuen Schuljahr vom Senat eingeführt wurde, um jedem Schüler der ersten bis sechsten Klasse eine warme Mahlzeit am Tag zu ermöglichen. An vielen Schulen nehmen nun mehr Kinder am Essen teil, was unter anderem Platznot zur Folge hat. An etlichen Schulen wurden Übergangslösungen gefunden, zudem wird in Schichten gegessen. Neu ist auch die kostenlose Hortbetreuung in der ersten und zweiten Klasse. In Brandenburg waren die Erstklässler bereits am 3. August eingeschult worden.

Sicherheit auf Schulwegen gefordert

Die Polizei wird wie jedes Jahr in der Nähe den Verkehr in der Nähe der Schulen stärker kontrollieren. Die Eltern-Initiative "Sicher zur Schule" forderte Senat und Bezirke auf, für sichere Schulwege zu sorgen. Dafür müsse ein Mindeststandard festgelegt werden, sagte die Gründerin der Initiative, Karin Hieronimus, am Montag im rbb. Sie verlangte, die gesamte Verkehrsplanung danach auszurichten, dass Kinder sich sicher bewegen können.