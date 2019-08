In Brandenburg an der Havel hat es am Mittwochabend einen Busunfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei 30 Kinder leicht bis mittelschwer verletzt. Auch die Fahrerin des Pkw, mit dem der Bus zusammengestoßen war, wurde verletzt, teilte die Feuerwehr-Leitstelle dem rbb am Abend mit. Dabei handelt es sich um eine vorläufige Bilanz.

Alle Kinder wurden in Krankenhäuser in der Stadt oder in zwei Krankenhäuser nach Potsdam gebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und erhielt auch Unterstützung aus Potsdam und Sachsen-Anhalt. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt.

Die Feuerwehr wurde um 17:27 Uhr informiert. Der Unfall ereignete sich Hausmannstraße, Ecke Bauhofstraße.