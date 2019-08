Bild: www.imago-images.de

Demo am Donnerstag in Berlin - Protest gegen Schwangerenberatung von "Pro Femina"

01.08.19 | 17:41 Uhr

"Pro Femina" betreibt seit kurzem auch in Berlin eine Beratungsstelle für ungewollt Schwangere. Gegner werfen dem Verein vor, nicht ergebnisoffen zu beraten, sondern zu manipulieren. Den für einen straffreien Abbruch nötigen Schein stellt "Pro Femina" nicht aus.

Im Juli hat der Verein "Pro Femina" eine neue Beratungsstelle für Schwangere eröffnet, in bester Lage auf dem Kurfürstendamm, gleich beim U-Bahnhof Adenauerplatz. Wenige Wochen nach der offiziellen Eröffnung gab es dort Protest: Am Donnerstagnachmittag demonstrierte ein Bündnis aus feministischen Initiativen gegen die Aktivitäten des Vereins, organisiert von der Initiative "What the fuck". Angemeldet waren 50 Teilnehmer, sagte eine Polizeisprecherin rbb|24. Die Veranstalter zählten am Ende etwa 250 Menschen, von der Polizei gab es keine weiteren Zahlen. Der Vorwurf der Demonstrantinnen und Demonstranten: "Es geht 'Pro Femina' nicht darum, mit einer schwangeren Person gemeinsam herauszufinden, was die sinnvollste Handlungsoption für sie ist und ihr verschiedene Wege aufzuzeigen. Es geht nur darum, sie dazu zu bewegen, die Schwangerschaft auszutragen", sagte Lisa Müller, Sprecherin der Initiative, rbb|24 vorab am Donnerstag.

Verpflichtendes Beratungsgespräch

Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland noch immer bis auf bestimmte Ausnahmen verboten. Wer sich vor der 13. Schwangerschaftswoche zu einem Abbruch entscheidet, muss zuvor ein Beratungsgespräch geführt haben und sich dieses bescheinigen lassen. Damit soll sichergestellt werden, dass man sich seine Entscheidung sehr gründlich überlegt hat. Diese Gespräche dürfen nur staatlich anerkannte Beratungsstellen führen. Sie dürfen die Betroffenen nicht in eine bestimmte Richtung lenken, sondern müssen ergebnisoffen beraten, so ist es gesetzlich vorgeschrieben [externer Link: gesetze-im-internet.de]. Die bekanntesten dieser Stellen sind vom Verband "Pro Familia" [externer Link: profamilia.de], was auffällig ähnlich klingt wie "Pro Femina". Doch dieser Verein stellt die für einen straffreien Abbruch nötige Bescheinigung nicht aus - seine "Schwangerenkonfliktberatung" hat keine Berechtigung dazu, weil sie nicht anerkannt ist. "Die schwangere Frau steht dabei immer im Mittelpunkt unserer Beratungsarbeit", heißt es in einer immer noch aktiven Stellenanzeige für die neue Zweigstelle [externer Link: 1000plus.net]. Dem widerspricht Lisa Müller im Gespräch mit rbb|24: "Bei anderen Beratungen steht der Schutz des ungeborenen Lebens ebenfalls im Vordergrund, so, wie es das Gesetz auch verlangt. Aber zugleich berücksichtigen sie die individuelle Lebenssituation der schwangeren Person - das ist hier nicht so." Der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Kristijan Aufiero, wirbt in öffentlichen Vorträgen mit dem Slogan "Hilfe statt Abtreibung". Die nötigen Beratungsnachweise für Abbrüche bezeichnete er in einem Interview als "Tötungslizenzen".

Dritte Zweigstelle nach München und Heidelberg

"Pro Femina" berät Schwangere seit 1999 unentgeltlich und auf Wunsch anonym. Nach Vereinsangaben nutzten im vergangenen Jahr 16.204 Frauen die Angebote, meist die Online-Beratung. Durch professionelle Suchmaschinenoptimierung landet die "Pro Femina"-Website bei den Treffern zu Fragen wie "Wie funktioniert eine Abtreibung?" weit oben, ohne dass die grundsätzlich ablehnende Position des Vereins gleich klar werden würde. Die Eröffnung seines Berliner Standorts, des dritten nach München und Heidelberg, begründete der Vereinsvorsitzende mit der überdurchschnittlichen Zahl von Anfragen aus der Hauptstadt. Außerdem machten "Kräfte, die teils aus ideologischen teils aus ökonomischen Motiven beinahe alles tun, um ihre Agenda voranzutreiben und Abtreibungen zu propagieren" der Informationsplattform des Vereins "das Leben schwer". Deshalb baut "Pro Femina" also seine Offline-Aktivitäten aus. Finanziert werden diese nach Aussagen von Aufiero ausschließlich durch Spenden, Erbschaften und Nachlässe. Im Jahr 2017 hatte "Pro Femina" laut Rechenschaftsbericht Einnahmen in Höhe von 3,42 Millionen Euro. Man erhalte keine institutionelle Unterstützung von den Kirchen, sagte Aufiero der "KNA". Mehrere Bischöfe hätten aber privat teilweise vierstellige Beträge gespendet.

Medienberichte: Verein geht manipulativ vor

Recherchen von "Buzzfeed" [externer Link: buzzfeed.com/de] und dem öffentlich-rechtlichen Format "Strg_F" legten nahe, dass "Pro Femina" in Gesprächen manipulativ vorgegangen war - mit dem einzigen Ziel, Abtreibungen zu verhindern. Der Verein habe Beratungstermine vereinbart, ohne den Frauen mitzuteilen, dass sie keinen Nachweis bekommen und die Beratungsstelle nicht staatlich anerkannt ist. Eine Reporterin gab sich als Betroffene aus - Beraterinnen sollen ihr eine monatliche Zahlung als Unterstützung angeboten haben, falls sie sich für das Kind entscheide. Der Vorwurf von anderen zitierten Beraterinnen: "Pro Femina" spiele auf Zeit und versuche, die Beratung zu verlängern - bis die Frist für einen gesetzlich straffreien Schwangerschaftsabbruch verstrichen ist. Der Vereinsvorsitzende hatte "Buzzfeed" auf Nachfrage angekündigt, ausführlich Stellung zu den Rechercheergebnissen nehmen zu wollen. Das ist aber offensichtlich nicht geschehen.

Zahl der Abbrüche in Berlin und Brandenburg gegen dem Bundestrend

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ist im vergangenen Jahr in Brandenburg leicht, in Berlin etwas stärker angestiegen. 2018 haben in der Hauptstadt 9.939 Frauen ihre Schwangerschaft beenden lassen. Das waren rund zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor. In Brandenburg ließen 3.821 Frauen einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, ein Prozent mehr. In ganz Deutschland dagegen sinkt die Zahl der Abtreibungen seit mehreren Jahren deutlich: Seit 2004 hat sie sich um mehr als ein Fünftel verringert. Das liegt besonders daran, dass es schlichtweg deutlich weniger Stellen gibt, die Abtreibungen durchführen und melden. 2003 gab es bundesweit noch 2.050 solcher Kliniken und Praxen, Ende 2018 waren es noch 1.173. Nach einer Reform des umstrittenen Paragraphen 219a in diesem Jahr stellt die Bundesärztekammer nun eine öffentlich einsehbare Liste von Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung, die sie monatlich erweitern will - noch sind darauf aber nicht einmal 90 Adressen eingetragen. Auf ihren eigenen Internetseiten dürfen die Arztpraxen und Kliniken nur eingeschränkt über ihr Angebot zu Schwangerschaftsabbrüchen informieren, wenn sie sich nicht strafbar machen wollen.

