In Berlin werden jedes Jahr 150.000 Tonnen sperrmüllartiger Abfall weggeworfen. Das soll sich nach dem Willen der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ändern. Mithilfe der Initiative "Re-Use Berlin" sollen die Abfallberge deutlich reduziert werden, denn viele der weggeworfenen Dinge funktionieren noch oder könnten repariert werden.

Daher können am Freitag auf dem Ökomarkt im Hansaviertel im Bezirk Mitte zwischen 12 und 18:30 Uhr noch brauchbare Kleinstmöbel oder Haushaltsgegenstände abgegeben werden. Weitere Aktionstage folgen auf den Ökomärkten an der Akazienstraße in Schöneberg und auf dem Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg.