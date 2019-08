Was Sie in den Sommerferien (nicht) verpasst haben

Wenn Sie nicht mitbekommen haben, was in Berlin und Brandenburg gelaufen ist, während Sie im Urlaub waren, ist das hier ein wertvolles Update für Sie.

Falls Sie das als Panikmache empfinden, nachdem Sie drei Wochen lang Mopedfahrern in Vietnam ausgesetzt waren, stellen Sie sich mal drei Minuten an den Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte. Oder lesen Sie die Nutzerkommentare unter einem beliebigem E-Scooter-Beitrag .

In der Zeit, in der Sie weg waren, sind mindestens 4.800 neue Fahrzeuge nach Berlin eingerollert : Elektro-Tretroller, auch E-Scooter genannt. Und was bedeutet das jetzt genau? Die Apokalypse.

Um dieses Ergebnis zu erzielen, müssen Sie heutzutage gar nicht mehr in die Sonne fliegen , sondern können einfach in die Sonne gehen . Bleiben Sie in Berlin oder Brandenburg! Hier schien die Sonne im Juli mehr als 220 Stunden. Bei über 30 Grad wird man zuverlässig geschmort - auch in der streifenfreien Variante in einem der vielen FKK-Bereiche in Berlin und Brandenburg, oder in der Variante "annähernd 40 Grad im Schatten", so geschehen am 25. Juli.

Erinnern Sie sich noch, wie Sie früher in den Sommerurlaub geflogen sind, mit dem Ziel, mit bronzefarbenen Teint zurückzukehren? Das hat dann leider nie so richtig funktioniert: Sie wurden rot und anschließend schuppig, und nach einigen Jahren Sonne, Strand und Hitze sieht Ihre Haut jetzt wie Kuhleder aus.

Noch nie waren so viele Menschen auf dem "Christopher Street Day" in Berlin wie in diesem Jahr, nämlich rund eine Million. Sie waren nicht dabei, weil Sie es vorgezogen haben, an einem Strand in einem Land herumzuhängen, in dem die Bedingungen für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* Inter* und Queer noch schlechter als in Deutschland sind. Vielleicht haben Sie ja wenigstens Ihren Social-Media-Account regenbogenfarben eingefärbt oder sind in Ihrem Urlaubsland auf die Straße für die Rechte von LSBTIQ* gegangen?

Die Autorin des Textes jedenfalls hat an diesem Tag nichts davon getan, weil die Sonne schien und ein Berliner See verlockend war, siehe Punkt 3. Aber die nächste Chance auf ein Bekenntnis zur Regenbogenflagge bietet sich im Sommer 2020, denn traurigerweise werden LSBTIQ* dann in Deutschland immer noch benachteiligt sein.