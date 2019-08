A10 am Wochenende wieder voll gesperrt

Einschränkung am Dreieck Pankow

Am Wochenende wird wieder auf dem Nördlichen Berliner Ring gebaut. Deswegen wird die A10 zwischen Birkenwerder und der Anschlussstelle Mühlenbeck von Samstag (24. August, 16 Uhr) bis Montag (26. August, 12 Uhr) voll gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Donnerstag auf Twitter mit. Ursprünglich sollte der Streckabschnitt bereits ab Freitagabend nicht mehr befahrbar sein.