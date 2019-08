Wer am Montagmittag auf dem südlichen Berliner Ring unterwegs ist, muss deutlich mehr Zeit einplanen:



Zunächst gab es einen Unfall auf der A10 zwischen Dreieck Nuthetal und Michendorf. Der Abschnitt musste kurzzeitig gesperrt werden. Es staut sich ab Ludwigsfelde-West. Wer von der Avus, der A115, in Richtung Dreieck Nuthetal unterwegs ist, muss derzeit eine Stunde mehr einplanen.



Wenig später kam es zwischen Niederlehme und Rangsdorf zu einem LKW-Unfall. Kurzzeitig musste die A10 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf gesperrt werden. In Richtung Magdeburg dauert es hier mindestens eine Stunde länger, in Richtung Frankfurt (Oder) sogar 90 Minuten länger. Für die Verzögerungen sorgen laut Polizei auch viele Gaffer, die aus ihren Autos heraus per Smartphone die Unfallstelle fotografieren.