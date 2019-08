Eine Passantin hat an einer Straßenbahn-Haltestelle in Neu-Hohenschönhausen Mittwochnacht einen schwerverletzten 41-jährigen Mann mit mehreren Stichwunden gefunden. Nachdem die Zeugin die Polizei und Rettungskräfte alarmiert hatte, wurde der lebensbedrohlich Verletzte von der Haltestelle "S Hohenschönhausen Bhf" ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach derzeitigen Ermittlungen gehen die Beamten von einer Beziehungstat aus. Demnach sei der Hintergrund die ehemalige Beziehung des Opfers. Der 45-jährige Ex-Partner der Lebensgefährtin wurde noch in der Nacht als mutmaßlicher Täter in seiner Wohnung festgenommen und auf die Wache gebracht.