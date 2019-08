Warum man in Berlin eher vereinsamt als in Brandenburg

Etwa 15 Prozent der Deutschen fühlen sich einsam. In der Single-Hauptstadt Berlin dürfte die Quote noch höher sein. Denn die Anonymität, die viele anzieht, bedeutet auch, dass man im Zweifelsfall keine soziale Unterstützung bekommt, so Mazda Adli von der Charité.