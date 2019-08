Ein Autofahrer ist bei Verkehrsunfall im Landkreis Oder-Spree ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der Fahrer am Donnerstagabend bei Friedland von der Bundesstraße 168 ab, sein Fahrzeug wurde in einen Graben geschleudert.

Der Fahrer starb kurz darauf, sein Beifahrer überlebte und kam verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Einzelheiten zum Unfall gab die Polizei zunächst nicht bekannt.