Nach der Tötung eines 51-Jährigen an der Halenseestraße in Berlin-Grunewald haben Ermittler am Montag erneut den Tatort abgesucht. Wie es von der Spurensicherung hieß, wurde nach einem Messer gesucht. Mitarbeiter in weißen Schutzanzügen suchten einen Bogenschießplatz neben der Bahntrasse ab, auf der der Tote am Mittwoch gefunden worden war.