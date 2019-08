Der in Moabit erschossene Mann ist nach Informationen des WDR von den Behörden zeitweise als Gefährder eingestuft worden. Zelimkhan K. lebte demnach als Asylbewerber in Deutschland, war jedoch ausreisepflichtig und sollte abgeschoben werden, wogegen er zuletzt geklagt hatte.

Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft gab offiziell bislang lediglich bekannt, dass es sich bei dem Toten um einen 40-jährigen Georgier handelt. Er war am Freitag gegen 12 Uhr in einem Park erschossen worden. Der Täter war nach Zeugenangaben mit dem Fahrrad unterwegs. Über die Hintergründe der Tat äußerten sich die Ermittler bisher nicht. Polizeitaucher konnten die Tatwaffe, eine Pistole, nahe dem Tatort in der Spree sicherstellen.

Ein Verdächtiger wurde am Freitag nicht lange nach dem Tötungsdelikt in der Nähe des Tatorts gefasst, es handelt es sich laut Generalstaatsanwaltschaft um einen 49 Jahre alten russischen Staatsbürger. Gegen ihn wurde am Samstag Haftbefehl wegen "Heimtückemordes" erlassen. Der 49-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.