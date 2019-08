Ein Kleinbus ist am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn A2 bei Brandenburg/Havel auf einen Lastwagen aufgefahren - dabei wurden alle acht Insassen des Busses verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die polnischen Staatsbürger im Alter von 34 bis 58 Jahren zwischen den Anschlussstellen Wollin und Brandenburg/Havel in Fahrtrichtung Potsdam unterwegs.



Wie der Lagedienst der Polizei Brandenburg auf Nachfrage sagte, fuhr der Kleinbus auf einen Sattelschlepper auf. Alle acht Insassen mussten mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zwei Personen seien schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher.



Die Polizei sperrte die Autobahn in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden. Neben den Hubschraubern waren auch mehrere Krankenwagen im Einsatz. Gegen 9.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.