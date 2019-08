Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Tempelhof ist am Montagnachmittag ein elfjähriger Junge schwer verletzt worden.



Nach Polizeiangaben vom Dienstag wurde der Junge an einer Kreuzung vom Auto eines 25-Jährigen Mannes erfasst. Das Kind war nach ersten Ermittlungen auf die Straße gelaufen. Der Junge erlitt schwere Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.