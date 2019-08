J. Laufer Berlin Charlottenburg Freitag, 23.08.2019 | 12:16 Uhr

Tunnel wieder freigegeben.

Vielen Dank an die Polizeibeamten, die mich nach 1,5 Stunden Wartezeit vor der Schranke aufgefordert haben diese in Richtung Kurt-Schumacher-Damm zu passieren. Bin der Aufforderung nachgekommen und habe mich BRAV in die Autoschlange eingereiht.

Nach 2 Minuten Stop and Go habe ich im Radio die Information gehört , dass wieder alle Fahrspuren freigegeben wurden.

Einfach SUPER wie die Beamten meine Fahrzeit auf weitere 30 Minuten verlängert haben.

Klasse Verkehrsführung.