Nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Westend ist der Spandauer Damm am frühen Donnerstagvormittag gesperrt worden. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, ist der Kreuzungsbereich Spandauer Damm/Fürstenbrunner Weg/Königin-Elisabeth-Straße komplett gesperrt.

Auch die Ausfahrt Spandauer Damm der Autobahn A100 Richtung Neukölln ist demnach von der Sperrung betroffen. Die Buslinie M45 wird in beide Richtungen umgeleitet.

Wie die Polizei auf Anfrage von rbb24 sagte, sollen in den Unfall ein Lkw und ein Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin verwickelt sein. Weitere Informationen liegen bislang nicht vor.