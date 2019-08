Sattelzug stürzt auf Körnerstraße in Baustelle

In Berlin-Steglitz ist ein Lastwagen beim Entladen an einer Baustelle umgestürzt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, war der Sattelzug mit rund 40 Tonnen Betonrecycling beladen. Demnach kippte er am frühen Dienstagmorgen auf der Körnerstraße stehend seitlich um. Zudem trat nach dem Unfall Diesel aus dem Fahrzeug aus.

Die Feuerwehr wurde um 6:35 Uhr zum Unfallort gerufen, teilte der Sprecher auf rbb|24-Anfrage mit. Rund 20 Kräfte waren im Einsatz, um unter anderem den ausgetretenen Kraftstoff abzusaugen.