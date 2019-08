Wegen des Verdachts der Misshandlung deutscher Jugendlicher in einem Sozialprojekt in Rumänien sind fünf Menschen in Untersuchungshaft genommen worden. Das hat die auf Organisiertes Verbrechen spezialisierte rumänische Einheit der Staatsanwaltschaft (DIICOT) am Donnerstag in Bukarest mitgeteilt.



Das Projekt hat seinen Sitz in Potsdam-Babelsberg. Unter den Verhafteten befindet sich auch der deutsche Leiter des "Projekts Maramures". Ihm werden unter anderem Freiheitsberaubung und Menschenhandel vorgeworfen, sagte dessen Anwalt Ioan Sas der Nachrichtenagentur AFP.