Dach in Gesundbrunnen durch Unwetter abgedeckt

Starkregen und Sturmböen sind am Montagabend über Brandenburg und Berlin hinweggezogen. In Berlin-Gesundbrunnen wütete das Unwetter besonders stark und deckte das Dach eines Mehrfamilienhauses in der Eulerstraße ab. Laut Feuerwehr wurde das Dach auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern beschädigt. Verletzt wurde niemand.



Der Dachstuhl ist laut Feuerwehr offen. Vier darunter liegende Wohnungen sind betroffen. Das Dach des Hauses wurde durch die Rettungskräfte gesichert