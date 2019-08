popelchen Montag, 26.08.2019 | 22:11 Uhr

Tja - Spandau eben - dunkle Wolken allerorten, ein paar schöne und sehr weit enfernte Biltze. Leichtes "grummeln" und ein "Starkregen" von etwa 10 Tropfen auf den m². Also doch wässern - Schlauch wieder eingepackt - Tonnen sind nun leer und in der Zisterne würden sich "Sandflöhe" wohl sehr wohlfühlen. Polemisch - ja.

Wird vll. nicht zu oft und zu viel vor irgendwelchen Möglichkeiten gewarnt? Hektik - Panik aller Orten. Toll. Clickbaitkrankheit.

Das das Klima, Wetter entsteht letzlich aus Klima, kurz vor dem Kollaps ist, sollte jedem normalen denkenden Menschen bekannt sein. Aber warum diese "Panikmache" vor "Wetter"?

Vermutlich muss die App auch was zu tun haben.