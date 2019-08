Von Freundin in Falle gelockt

Das Landgericht Berlin hat am Mittwoch eine 16-jährige Schülerin und drei junge Männer zu Gefängnisstrafen verurteilt. Sie sollen eine Jugendliche aus Rache in eine Wohnung in Wedding gelockt, vergewaltigt und beraubt haben.

Die 16-Jährige, die ihre gleichaltrige Bekannte im Oktober 2018 in die Falle gelockt, mit einem Messer bedroht und beraubt haben soll, erhielt vier Jahre Jugendhaft. Gegen zwei 21- und 20-Jährige ergingen Jugendstrafen von fünfeinhalb beziehungsweise vier Jahren und acht Monaten. Ein 26-Jähriger wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und vier Monaten verurteilt.