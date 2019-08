In Berlin-Friedrichsfelde ist ein 17 Jahre alter Radfahrer von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Jugendliche war nach vorläufigen Ermittlungen am Montagmittag auf der Gensinger Straße an der Ecke Alt-Friedrichsfelde vom Gehweg auf die Fahrbahn geradelt, wie die Polizei berichtete.

Dort erfasste ihn der Wagen eines 59 Jahre alten Autofahrers, der in Richtung Biesdorf unterwegs war. Der 17-Jährige prallte auf die Motorhaube und stürzte dann auf die Straße. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.