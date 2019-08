imago images/Seeliger Audio: Inforadio | 12.08.2019 | Interview mit Weert Canzler | Bild: imago images/Seeliger

Interview | Berliner Straßenverkehr - "Wir müssen begrenzte Verkehrsflächen neu verteilen"

13.08.19 | 06:53 Uhr

Wie sieht der Verkehr auf den Straßen Berlins zukünftig aus? Mit dem Mobilitätsgesetz hat der Senat einen Anfang gemacht. Das reiche aber noch lange nicht aus, sagt der Mobilitätsforscher Weert Canzler im Interview.

rbb: Herr Canzler, Sie sagen, die Deutschen müssten sich vom klassischen Auto verabschieden. Haben Sie selbst ein Auto? Weert Canzler: Ich habe selbst kein Auto, aber ich habe Zugriff auf ein Auto im Haushalt. Insofern ist das, wenn man so will, eine familiäre Carsharing-Situation. Aber das ist genau der Punkt: Das Privatauto, mit dem man im Prinzip eine völlige Souveränität hat, das Teil des Alltags und des gelungenen Lebens ist: Das ist ein Modell, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts galt - aber mittlerweile immer weniger.



Aber immerhin haben Sie ein Familienauto. Wann nutzen Sie es beziehungsweise wann sind die anderen Angebote nicht ausreichend? Es gibt immer mal Fälle, wenn man beispielsweise einkaufen muss oder im Blumenmarkt eine größere Palette Blumen kauft. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen. Aber natürlich könnte man sich für diese Anlässe ein Auto leihen. Da haben wir ein riesiges Angebot, sich ein Auto kurzfristig, stunden-, tage- oder wochenendweise zu leihen.

Funktioniert es schon gut genug, dass man ganz schnell ein Auto findet? Mittlerweile funktioniert es in Berlin schon ziemlich gut - allein weil wir ziemlich viele Autos und viele Anbieter haben, die auch in Konkurrenz stehen. Es gibt mittlerweile auch einen Zugriff, den es jahrelang nicht gab, über eine App. Früher musste man telefonieren, heute wird angezeigt, wo das nächste Auto steht. Jetzt zu sagen, das sei alles viel zu umständlich: Dieses Argument geht nicht mehr.

Trotzdem sind private Autos immer noch attraktiv - auch in Berlin: Die Zulassungszahlen steigen immer noch. Wie ist das zu erklären? Das hat natürlich damit zu tun, dass wir nach wie vor in einer Stadt und überhaupt in einer Welt leben, die komplett auf das Automobil ausgerichtet ist. Nach jahrzehntelanger Vorarbeit haben wir eine automobile Welt. Wir kaufen damit ein, wir haben nach wie vor kein wirkliches Parkplatzproblem - gerade in Berlin. Zur Not nimmt man ein Knöllchen in Kauf und zahlt ein viel zu geringes Strafgeld. Wir haben im Grunde eine vollkommen auf das Auto ausgerichtete Welt. Wir stellen allerdings fest, dass diese Autos relativ wenig genutzt werden. Viele Leute, die mit dem Auto nach Berlin ziehen, verändern dann hier ihr Verkehrsverhalten. Sie merken, dass es gute Alternativen gibt. Dabei kommt auch das Fahrrad ins Spiel, das in Berlin in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt hat.

Braucht es mehr Druck, mehr Zwang, mehr Strafen oder mehr Anreize, um aus dieser Autogesellschaft rauszugkommen? Es braucht beides. Wenn man den Leuten sagt, lasst das Auto stehen, muss es gute Alternativen geben. Das passiert allerdings nicht von heute auf morgen. Während die autogerechte Stadt, in der wir ja auch nach wie vor in Berlin leben, über Jahrzehnte gebaut worden ist, brauchen wir jetzt Alternativen. Wir erleben es ja gerade in Berlin mit den Fahrradwegen und der Fahrradinfrastruktur, die längst nicht das ist, was sie sein müsste und was viele Leute auch erwarten. Viele Menschen würden übrigens gern Fahrrad fahren, tun es aber nicht, weil sie sich zu unsicher fühlen. Zurecht. Sie sagen, sie brauchen eigentlich vernünftige und geschützte Fahrradwege. Das aufzubauen - das zeigt die jetzige Situation der letzten zwei, drei Jahre - braucht Zeit. Man trifft auf Widerstände und es kommt zu Konflikten. Wir haben eben einen begrenzten Raum, der neu verteilt werden muss. Es braucht Mut, Hartnäckigkeit und ein dickes Fell, um diese Konflikte auszustehen, um dann auch zu sagen, das geht nur zu Lasten von Parkflächen und von Straßenraum.

Zur Person Erik-Jan Ouwerkerk Weert Canzler ist Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Zu seinen Forschungsthemen zählen u.a. sozialwissenschaftliche Verkehrs- und Mobilitätsforschung

Wir haben in Berlin seit einem guten Jahr ein Mobilitätsgesetz, das Stück für Stück erweitert wird. Dabei geht es um öffentlichen Nahverkehr oder den Ausbau der Radschnellwege. Sind das die Impulse, die Berlin braucht? Das sind die, die Berlin braucht. Diese Impulse hat Berlin auch bekommen, weil es eine starke Bewegung gab. Es gab ein "Volksbegehren Fahrrad", was im Prinzip dazu geführt hat, dass die rot-rote-grüne Regierung sich unter Zugzwang sah und das mit den Initiatoren dieses Volksbegehrens auf den Weg gebracht hat. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Aber das zeigt auch, dass es nicht reicht, sondern wir müssen jetzt ran an die wirklich schmerzhaften Punkte. Die heißen beispielsweise Parkraumbewirtschaftung. Es hat keinen Sinn so weitermachen zu wollen wie bisher. Die vorhandenen Parkplätze müssen etwas kosten. Es muss gute Gründe geben, davon Ausnahmen zu machen. Aber generell muss der Grundsatz gelten: Wenn öffentlicher Raum für private Zwecke genutzt wird - und dazu gehört das Privatauto - muss er generell etwas kosten. Im zweiten Schritt geht es darum, den Verkehrsraum, das heißt die Verkehrsflächen, für die fahrenden Fahrzeuge oder den ruhenden Verkehr, neu zu verteilen. Das ist mühsam und schmerzhaft und erfordert auch übrigens politischen Mut und Unterstützung durch diejenigen, die davon profitieren in der Stadt.

Kostenpflichtige Parkplätze sind das eine. Eine andere Idee ist eine City-Maut, dass es überhaupt etwas kosten soll, in die Stadt oder zumindest ins Zentrum rein zu fahren. Was halten Sie davon? Es wird sinnvoll sein, das miteinander zu kombinieren. Da gibt es auch ganz pfiffige City-Maut-Konzepte, die eine ÖPNV-Kaufpflicht vorsehen. Man fährt also in die Stadt und bekommt dafür praktisch die Berechtigung, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Wenn man dann noch genügend Parkflächen außerhalb der Stadt zur Verfügung stellt, ist der Anreiz umzusteigen entsprechend, wenn die entsprechende Angebote da sind. Das sind Modelle, die man sich in einigen Städten in Europa, wie zum Beispiel in Stockholm, anschauen kann. Da läuft das ganz gut. Und wenn es erstmal gut läuft, finden es auch alle gut, weil wir natürlich einen Vorteil haben. Wir haben dann diejenigen, die rein müssen, wir haben weniger Stau und mehr Platz.

Dass der öffentliche Nahverkehr ein Teil des Zukunftsmodells "Mobile Stadt" ist, ist unbestritten. Berlin hat ein ganz gutes ausgebautes System. Manchmal läuft es aber auch nicht so richtig, beispielsweise wenn es Probleme bei der S-Bahn gibt oder Busse im Stau stehen. Wie ist Ihr Urteil über den öffentlichen Nahverkehr in Berlin? Ich war jetzt gerade in Moskau und St. Petersburg, wo die U-Bahn alle zwei Minuten fährt. Auch in Wien ist die U-Bahn gut getaktet und sehr schnell. Aber insgesamt ist der öffentliche Nahverkehr in Berlin schon ziemlich gut. Doch er kann noch besser werden. Ein Instrument, ihn besser zu machen, besteht darin, andere zusätzliche Angebote zu machen, teilweise passiert das ja schon: Leihfahrräder, Pedelecs oder Sammeltaxi-Angebote wie der Berlkönig. Ich halte es für eine gute Idee, nicht nur Busse und Bahnen zu betreiben, sondern ein Gesamtpaket anzubieten - auch für die Tagesrandzeiten und für die Anlässe, wo man eben mal nicht Bus, sondern lieber mit dem Fahrrad fahren will. Ich glaube, da sind schon ganz gute Ansätze dabei, aber das ist natürlich noch ausbaufähig.

Wie wird die Stadt in 20 oder 30 Jahren aussehen? Viele große Städte in Westeuropa oder Nordamerika, die früh motorisiert haben, gehen ganz stark in Richtung Fahrradförderung, Rückbau von Autostraßen und Rückbau von Parkplätzen. Das heißt, wir werden zukünftig viel weniger private Autos haben. Wir werden einen starken Fahrradanteil haben – mit einem hohen Pedelec-Anteil. Wir werden einen ÖPNV haben, der hoffentlich noch flexibler mit noch mehr individuellen Zusatzangeboten funktioniert. Und wir werden hoffentlich auch eine Stadt haben, in der bestimmte Pendelströme nicht mehr nötig sind, weil man zum Beispiel Homeoffice macht oder vielleicht nicht nur an einem Ort arbeitet. Ich finde, Berlin hat eigentlich sehr gute Ausgangsbedingungen für diese Entwicklung, weil wir einen guten öffentlichen Nahverkehr haben und prinzipiell auch Platz, den wir neu verteilen können. Im Prinzip haben wir auch viele Leute in dieser Stadt, die offen sind - wenn Alternativen da sind, die funktionieren. Ich glaube, wenn man sieht, dass es ernst gemeint ist, ist die Bereitschaft mitzumachen auch hoch. Vielen Dank für das Gespräch!

