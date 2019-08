Deutsche Kinder und Jugendliche, die als extrem schwer erziehbar gelten: Dieser Gruppe verspricht das "Projekt Maramures" Hilfe auf einem Bauernhof in Rumänien. Doch die dortigen Behörden erheben schwere Vorwürfe gegen das Sozialprojekt mit Sitz in Potsdam.

Die rumänischen Behörden ermitteln wegen des Vorwurfs der Misshandlung deutscher Kinder und Jugendlicher gegen ein Sozialprogramm mit einem Sitz in Potsdam-Babelsberg. Es wird gegen acht Verdächtige ermittelt, darunter ein deutsches Paar, wie die Staatsanwaltschaft in Bukarest mitteilte. Am Dienstag seien im Rahmen der Ermittlungen acht Häuser in Rumänien durchsucht worden.

Demnach lautet ein Vorwurf, dass deutsche Kinder und Teenager im Alter zwischen 12 und 18 Jahren zu "übermäßiger körperlicher Arbeit" in zahlreichen Haushalten gezwungen und "sklavenartig" behandelt worden seien. Auch seien die Kinder und Jugendlichen in "erniedrigender und entwürdigender" Weise behandelt worden, so ein weiterer Vorwurf der Ermittler.