Am Montagnachmittag hatten zunächst drei Hektar Kiefernwald östlich des Keilbergs gebrannt. Das Feuer hatte sich dann auf etwa vier Hektar ausgebreitet.

Am Montagabend hieß es, der Brand sei unter Kontrolle. Die Feuerwehr in Brandenburg hat am Montag nicht nur den Waldbrand in Jüterbog, sondern auch zwei weitere in diesem Bundesland löschen können. Zunächst hatte es auf dem Truppenübungsplatz in Lehnin (Potsdam-Mittelmark) gebrannt, später waren auch Flammen in Baruth ausgebrochen (beide Teltow-Fläming).