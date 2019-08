Waldbrandgefahr in Brandenburg bleibt hoch

Mehr als 350 Mal hat es in diesem Jahr in Brandenburgs Wäldern bereits gebrannt. Insgesamt 1.333 Hektar Fläche waren betroffen. Die Waldbrandgefahr bleibt unverändert hoch, wie Raimund Engel, Waldschutzbeauftragter des Landes, am Montag erklärte.