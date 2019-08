Warm, sonnig, trocken - diese Wetterlage setzt sich (erneut) in der Region und Brandenburg fest. "Diese begann am Mittwoch und wird sich erst einmal manifestieren", sagte Meteogroup-Meteorologe Ronny Büttner am Donnerstag zu rbb|24. Eine Hochdruck-Brücke zwischen Frankreich, Deutschland und Polen bis hin nach Weißrussland sorge für wolkenarmes Spätsommerwetter mit Temperaturen von bis zu 30 Grad.

Der Herbst - der meteorologisch gesehen, bereits am 1. September beginnt - sei, was die Temperaturen betriffe, nicht in Sicht. Er sei sehr gespannt auf die weitere Entwicklung, sagte der Meteorologe - denn bereits ohne die Tage bis zum 1. September läge die durchschnittliche Sommertemperatur für das Jahr 2019 derzeit bei 20,7 Grad und damit gleichauf mit der Durchschnittstemperatur des Rekordsommers 2018. Durch die noch verbleibenden Tage könnte es also gut noch wärmer werden als im Vorjahr. Es sei nicht auszuschließen, dass dieser Sommer punktuell an einigen Orten der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werde.

Büttner verweist auch darauf, dass weiterhin kaum Regen in Sicht sei. "Hohe Waldbrandgefahr ist und bleibt auch ein Thema dieses Sommers", so der Meteorologe. Auch die Schauer, die das Tief über Tschechien bringen könnte, würden daran allenfalls punktuell etwas ändern.