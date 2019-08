Das neue Übergangshaus für Wohnungslose ist am Mittwoch in Berlin-Pankow eröffnet worden und ist bezugsfertig. Es bietet Platz für bis zu 46 Menschen. "Ich freue mich sehr, dass dieses Übergangshaus jetzt nach kurzer Bauzeit eröffnen kann", sagte Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Mittwoch bei einem Besuch des bezugsfertigen Neubaus. Die Unterbringung in dem Bau werde die Lebenssituation vieler Menschen deutlich verbessern, fügte die Linken-Politikerin hinzu.

Die ersten Wohnungslosen seien bereits in die fünfstöckige Unterkunft eingezogen, behindertengerechte Plätze stehen auch zur Verfügung. Die letztlich 46 alleinstehenden Männer und Frauen sollen von Sozialpädagogen intensiv betreut werden, um so den Weg in ein eigenständiges Leben zurückfinden zu können, betonte Breitenbach. "Dieser Neubau ist ein Vorzeigeprojekt für die Wohnungslosenhilfe in Berlin, das es so noch nicht gegeben hat", sagte die Sozialsenatorin.