Auf der Berliner Stadtautobahn A100 gibt es am Mittwochnachmittag erhebliche Behinderungen. In Richtung Neukölln ist kurz vor der Überfahrt zur A113 ein LKW liegen geblieben. Wegen der Staugefahr und der davor liegenden Tunnel wird der Verkehr komplett über die Ausfahrt Gradestraße abgeleitet. Der Rückstau reicht derzeit bis zur Anschlussstelle Detmolder Straße.



In Richtung Wedding ist die Autobahn aber wieder frei. Die Unfallstelle in Höhe Kaiserdamm ist geräumt. Hier war zeitweise nur noch eine Spur frei, der Rückstau reichte bis zur Anschlussstelle Schmargendorf/ Abzweig Steglitz.