Für mehr Sicherheit auf der Autobahn hat die Polizei in Brandenburg bei Werder (Potsdam-Mittelmark) Lastwagen und Busse kontrolliert. Bei den Kontrollen auf einem Parkplatz an der Autobahn 2 zählten die Beamten am Donnerstag 35 Ordnungswidrigkeiten, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Demnach wurde unter anderem 21 Mal nicht der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 50 Metern eingehalten. Insgesamt wurden 42 Lastwagen und drei Busse kontrolliert.