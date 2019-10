Im Berufungsprozess um den Tod von zwei Feuerwehrmännern auf der A2 in Brandenburg will das Landgericht Potsdam am Dienstag ein Urteil sprechen. Angeklagt ist ein LKW-Fahrer. Der 58-Jährige soll nach einem Gutachten am frühen Morgen des 5. September 2017 auf der A2 bei Lehnin (Potsdam-Mittelmark) mit seinem Sattelzug und überhöhter Geschwindigkeit in eine Unfallstelle gerast sein und dadurch den Tod der beiden Retter verursacht haben.

In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten gefordert, die Verteidigung hatte auf Bewährung plädiert.