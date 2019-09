Parklets und grüne Punkte in Berlin-Kreuzberg kommen weg

Nach rund einem Jahr Testlauf sollen die umstrittenen Parklets in der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg ab nächster Woche abgebaut werden. "Der Abbau wird drei Wochen dauern", teilte Bezirksamtssprecherin Sara Lühmann auf Anfrage von DPA mit. Damit werde ein Beschluss der Bezirksverordneten-Versammlung (BVV) umgesetzt. Auch die grünen Punkte an mehreren Stellen der Fahrbahn sollen nun wieder abgetragen werden. Die Markierungen sollten der Verkehrsberuhigung dienen und hatten viel Spott auf sich gezogen.