Fünf Frauen nach Zusammenstoß an roter Ampel verletzt

Unfall in Berlin-Köpenick

Ein Autofahrer ist in Berlin-Köpenick mit seinem Wagen über eine rote Ampel gefahren und hat mehrere Zusammenstöße verursacht. Bei dem Unfall am Sonntagmittag auf der Kreuzung

Müggelheimer Damm/Mayschweg wurden fünf Frauen verletzt, eine von ihnen schwer, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte.