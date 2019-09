dpa/Wolfram Steinberg Video: rbb|24, 21.09.2019 | Bild: dpa/Wolfram Steinberg

Straßenverkehr in Berlin - "Autofreier Sonntag" bringt kaum spürbare Entspannung

22.09.19 | 15:41 Uhr

London und Paris sperren zur europaweiten Aktion "Autofreier Sonntag" die Innenstädte. Berlin verbilligt lediglich die Tickets für den Nahverkehr - und belässt es bei einem Appell, das Auto stehen zu lassen. Resultat: Der Autoverkehr rollt wie eh und je.



Der Aktionstag "Autofreier Sonntag" hat kaum Entspannung auf den Berliner Straßen gebracht. Die Verkehrsinformationszentrale meldete am Mittag einen Stau von einem Kilometer Länge auf der Avus (A115) zwischen dem Dreieck Funkturm und der Anschlussstelle Hüttenweg. Auch im weiteren Verlauf bis zum Dreieck Nuthetal kam es immer wieder zu Staus und Behinderungen. Auch die Stickstoffdioxid-Werte sind durch den Appell des Senats, das Auto stehen zu lassen, nicht wirklich gesunken. Vier der sieben Stickstoffdioxid-Messstellen des Berliner Senats verzeichneten am Sonntag um 14 Uhr zum Teil sogar höhere Werte als zum gleichen Zeitpunkt an den vorherigen drei Sonntagen. Lediglich am Mariendorfer Damm und an der Karl-Marx-Straße gingen die Werte zurück. Neben dem Verkehr wirkt sich auch das Wetter auf die Messwerte aus: Weht starker Wind, gehen die Werte zurück, weil das Stickstoffdioxid schneller in höhere Luftschichten abtransportiert wird. Die aktuellen Werte zeigt der Stickstoffdioxid-Monitor des rbb.



BVG-Einzelticket gilt den ganzen Tag

Zur Aktion "Autofreier Sonntag" hatten der Berliner Senat und mehrere Organisationen wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH) aufgerufen. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) teilte vorab mit: "Am autofreien Sonntag können Sie ein Zeichen setzen – für eine klimaschonende, gesunde und sichere Mobilität. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mitmachen." Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe und der S-Bahn können den ganzen Tag über mit einem Einzelticket den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Nach Angaben der BVG gilt der Fahrschein für 2,80 Euro in der Zone AB für Busse, Bahnen und Fähren sowie für die Berliner S-Bahn. Die BVG und die S-Bahn sind Mitglied des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB), daher gelten Fahrscheine in Berlin immer für alle öffentlichen Verkehrsträger. Auch in Potsdam gelten Vergünstigungen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) berichteten auf Nachfrage von erkennbar mehr Fahrgästen in Bussen und Bahnen.



London und Paris gingen viel weiter als Berlin

Der "Autofreie Sonntag" ist eine Kampagne der EU-Kommission, die seit 2002 jedes Jahr stattfindet. Straßensperrungen, um einen Anreiz für den Umstieg auf Bus und Bahn zu setzen, gibt es in Berlin am autofreien Sonntag nicht - im Gegensatz zu anderen Städten. So sperrt Stuttgart mit der Theodor-Heuss-Straße einen wichtigen Zubringer in die Innenstadt. Die dortige Stadtverwaltung prognostiziert laut Stuttgarter Nachrichten "große Verkehrsbehinderungen in der gesamten Innenstadt." Noch viel weiter gehen London und Paris: Die beiden Metropolen sperren weite Teile der Innenstadt für den motorisierten Verkehr. So können Fußgänger in der englischen Hauptstadt ungestört von Autos über London Bridge und Tower Bridge flanieren, in Paris wird auf dem Champs Elysées weit und breit kein Auto zu sehen sein.

Grünen-Landesvorsitzender: Ziel ist autofreies Berlin

Diesmal zieht Berlin da nicht mit - trotz rot-rot-grüner Koalition an der Spitze. Der grüne Landesvorsitzende Werner Graf forderte zukünftig echte autofreie Sonntage für ganz Berlin. "In der Ölkrise der Siebzigerjahre haben die Menschen am Sonntag auf ihr Auto verzichtet. Jetzt haben wir eine massive Klimakrise. Wenn wir autofreie Sonntage ausrufen, weil das Öl in der Krise ist, warum nicht auch, weil das Klima in der Krise ist?", teilte Graf mit. Ziel der Öko-Partei sei demnach "ein autofreies Berlin". Wie konkret das geschehen soll, ließ Graf allerdings offen. Ganz reale Bestrebungen, am Sonntag das Auto aus Teilen der Innenstadt zu verbannen, gibt es im Bezirk Mitte. So soll am ersten Oktober-Wochenende ein Teil der Friedrichstraße autofrei werden. Ursprünglich hatte Mitte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) geplant, die Einkaufsmeile vom 6. bis 8. September für Autos zu sperren. Diese Pläne wurden nach Absprache mit den Anrainern noch einmal geändert.

