Vorfälle in verschiedenen Berliner Bezirken

Mehrere Autos von Immobilienfirmen sowie einer Hausverwaltung sind in Berlin in der Nacht zu Montag beschädigt worden. Die Kriminalpolizei vermutet die Täter in linksextremistischen Kreisen, der für politische Taten zuständige Staatsschutz ermittelt.

In Neukölln hörte ein Bewohner der Steinbockstraße den Polizeiangaben zufolge gegen 2.00 Uhr ein lautes Knallen. Anschließend beobachtete er demnach zwei Menschen, die sich an zwei Autos einer Immobilienfirma zu schaffen machten. Die Täter konnten auf Fahrrädern fliehen. Polizisten stellten kurz darauf fest, dass Scheiben und Reifen der Autos zerstört waren.