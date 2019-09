Die Polizei hat in Joachimsthal (Barnim) eine Cannabisplantage mit insgesamt 200 Hanfpflanzen

ausgehoben. Beamte der Polizeiinspektion Barnim hätten auf einem Grundstück zunächst mehrere Hanfpflanzen entdeckt, berichtete die Polizeidirektion Ost am Sonntag. Bei einer anschließenden Durchsuchung am Samstag seien insgesamt 200 Pflanzen sichergestellt worden.

Weiterhin fanden die Polizeibeamten außerdem eine größere Menge an Betäubungsmitteln in der Wohnung eines polizeibekannten Tatverdächtigen, der das Grundstück nutzt. Nun fahndet die Kriminalpolizei nach dem 29-Jährigen, der nicht angetroffen wurde.