Bild: dpa/Bernd Settnik

Baumblütenfest fällt für zwei Jahre aus - "Sie können auch Olympia nicht einfach absagen"

11.09.19 | 16:30 Uhr

Eigentlich sollte das Baumblütenfest in Werder/Havel nur im kommenden Jahr ausfallen. Einen Tag nach der Bekanntgabe heißt es nun aus dem Rathaus: Auch 2021 soll das Fest nicht stattfinden. Derweil regt sich der Protest der Obstbauern. Von Lisa Steger



Das Baumblütenfest in Werder an der Havel fällt nicht nur im kommenden Jahr aus, sondern für mindestens zwei Jahre. Das sagte ein Stadtsprecher am Mittwoch auf rbb-Anfrage. Unter anderem hohe Sicherheitsauflagen hätten dazu geführt, dass die Suche nach einem Veranstalter erfolglos geblieben sei. Das Baumblütenfest findet seit 140 Jahren statt, es ist mit Hunderttausenden Besuchern Ostdeutschlands größtes Volksfest. Noch am Dienstag war in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung von einer einjährigen Pause die Rede gewesen, einen Tag später jedoch teilt die Verwaltung nun mit: "Eine Neuausschreibung könnte im Sommer 2021 stattfinden" – also erst für den Mai 2022. Zuvor soll es eine Bürgerbefragung und Workshops geben. Wie Rathaussprecher Henry Klix auf rbb-Anfrage sagte, scheiterte die Vergabe des Auftrages unter anderem an hohen Sicherheitsauflagen. Dabei sei es um die häufigen Schlägereien unter Alkoholeinfluss, die unterbunden werden sollten, aber auch um Anti-Terror-Maßnahmen gegangen. "Der Anschlag auf dem Breitscheidplatz hat da auch eine Rolle gespielt."





Bauern fürchten finanziellen Einbruch

Obstbauer Michael Schultz, der in Werder mit Frau, Vater und sechs Mitarbeitern 75 Hektar bewirtschaftet, hat von der Absage aus dem Autoradio erfahren. Er habe es erst nicht glauben wollen, erzählt er. "Das ist eine bodenlose Frechheit, die Leute hier so vor vollendete Tatsachen zu stellen. Sie können auch Olympia nicht einfach absagen."

Probleme mit betrunkenen Besuchern – die Polizei zählte zuletzt mehr als 100 Körperverletzungen – habe es gegeben, räumt Schultz ein. "Aber die gibt es auch beim Oktoberfest und beim Kölner Karneval. Dann muss man das Konzept verändern." Er regt sich auf: "Wenn man in Köln den Karneval absagen würde – ich möchte nicht wissen, was da wohl los wäre. So geht es nicht." Zudem wundert sich Schultz, dass die Stadt dieses Argument – zu viele Schlägereien - ausgerechnet jetzt präsentiert. "Man hätte vor zehn Jahren schon anfangen können, etwas zu verändern, aber da hat keiner einen Ton gesagt." An dem Baumblütenfest hängen in und um Werder viele Familienbetriebe, so Schultz: Bäcker, Fleischer, Hoteliers, Busunternehmer. Am Donnerstagabend, kündigt Schultz an, wird eine Demonstration vor dem Rathaus abgehalten, denn an diesem Abend tagen dort die Stadtverordneten. "Die Leute werden aufbegehren, jetzt bin ich gespannt", sagt Schultz. "Es kann nicht sein, dass diese Obstbauregion, die es so schwer hat, jetzt so mit Füßen getreten wird." Schultz wird emotional. "Das Fest gibt es seit 140 Jahren, selbst zu DDR-Zeiten gab es das, wenn auch in kleinerer Form. 30 Jahre mache ich das hier schon." Sein Vater Günter Schultz zeigt sich besorgt: "Das Fest wird nicht mehr stattfinden." Da gibt er sicher. "Wenn es einmal weg ist, dann wird das nichts mehr", sagt Schultz senior.

Krisensitzung geplant

In zwei Wochen treffen sich die Obstbauern der Region mit der Rathausspitze, kündigt der Obst- und Gartenbauverein an. "Es war neu für uns", kritisiert Obstbauer Stefan Lindicke. "Das Problem von vielen wird sein, dass sie ihre Weine schon vorbereitet haben. Die gären, die Bauern investieren. Jetzt stehen sie vor der Frage: Was passiert im nächsten Jahr?" Der wirtschaftliche Schaden sei noch gar nicht abzuschätzen, "das wird gravierend sein, wir werden weniger Gäste auf dem Hof haben", sagt Lindicke, der auf 20 Hektar Fläche ausschließlich Obst anbaut und auch einen Hofladen betreibt.



Schultz und Lindicke wollen im nächsten Mai ihre Höfe für Besucher offenhalten, auch wenn in der Innenstadt kein Fest stattfindet. "Wir hoffen, dass die Besucher uns Bauern unterstützen", so Schultz. "Ich sehe die Stadt auch in der Pflicht, mit uns im Gespräch zu bleiben", so Lindicke.



Die Stadt weist die Kritik, zu spät informiert zu haben, zurück. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es am Mittwoch, die Stadtverwaltung habe die Stadtverordneten bereits am 23. August in Kenntnis gesetzt, dass das Fest zweimal ausfallen werde. Das war gut eine Woche vor der Landtagswahl. Offenbar hat aber kein Abgeordneter die schlechte Nachricht weiterverbreitet.

Sendung: Antenne Brandenburg, 11.09.2019, 15 Uhr