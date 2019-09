Bild: Gregor Grunenberg

Bergmannstraße in Kreuzberg - Baustadtrat ersetzt Parklets durch Findlinge

27.09.19 | 16:25 Uhr

Friedrichshain-Kreuzbergs Baustadtrat Florian Schmidt hat sich erneut massive Kritik seiner politischen Kontrahenten eingehandelt. Buchstäbliche Steine des Anstoßes sind Findlinge, die er an die Stellen der entfernten Parklets in der Bergmannstraße legen ließ.

In der Kreuzberger Bergmannstraße sind die am Donnerstag entfernten Parklets durch Findlinge ersetzt worden. Das teilte Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) am Freitag via Twitter mit. Demnach wurden die Parklet-Flächen zu "Stonelets" umgestaltet, um Freiräume gegen Falschparken zu sichern. Die Steinbrocken sollen liegen bleiben, bis die Nutzungen der Flächen definiert sind, so Schmidt.

Die Findlinge lagen bereits seit Ende Juni an einer anderen Stelle der Bergmannstraße. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ließ die Steine vor der Marheineke-Markthalle am Straßenrand ablegen, um das Falschparken in der Baustelle auf der Friesenstraße zu verhindern. Laut Florian Schmidt hatten die Findlinge insgesamt 2.175 Euro gekostet.



Ob aus den Flächen, auf denen die Findlinge jetzt liegen, wieder Parkplätze werden, ist unwahrscheinlich. In mehreren Beteiligungsverfahren hatten sich Anwohner mehrheitlich für eine weitestgehend autofreie Bergmannstraße ausgesprochen.

CDU fordert Schmidt-Abzug von der Bergmannstraße

Unmittelbar nach Bekanntwerden der "Stonelets"-Verlegung kamen scharfe Reaktionen von CDU und FDP. Baustadtrat Schmidt habe mit seiner "eigenmächtigen" Aktion den Wunsch der Anwohner und auch den Beschluss des Bezirksparlaments missachtet, in denen die Beseitigung der Barrieren gefordert worden sei, teilte der Berliner CDU-Politiker Kurt Wansner mit. Ein Ersatz durch Steine sei weder durch das Anwohner-Votum noch durch Bezirksparlamentsbeschlüsse gedeckt. "Stadtrat Schmidt hat sich wiederholt in seinem Amt als untauglich erwiesen. Wir fordern daher den Bezirk auf, ihm die Verantwortung über die Begegnungszone Bergmannstraße zu entziehen", so Wansner.



Der FDP-Abgeordnete Bernd Schlömer kritisierte, Schmidt torpediere mit einsamen Entscheidungen erneut den laufenden Beteiligungsprozess für die Neugestaltung der Straße: "Im wahrsten Sinne des Wortes legt er Anwohnern und Gewerbetreibenden Steine in den Weg."

Parklets waren vorzeitig abmontiert worden

Im Herbst 2018 wurden die gelben Parklets als Versuchsprojekt in der Bergmannstraße aufgestellt. Mit diesen sogenannten Begegnungszonen sollten in der Straße der Autoverkehr reduziert und mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden. Am Donnerstag wurden sie nach einem entsprechenden Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung von Friedrichshain-Kreuzberg vorzeitig abgebaut. Eigentlich sollten sie bis November stehen bleiben.



Auch die grünen Punkte an mehreren Stellen der Fahrbahn wurden abgetragen. Die Markierungen sollten der Verkehrsberuhigung dienen und hatten viel Spott auf sich gezogen.



Sendung: Abendschau, 27.09.2019, 19:30 Uhr