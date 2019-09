In Berlin streben 92 Prozent der Menschen eines Altersjahrgangs eine höhere Ausbildung an. Damit liegt die Hauptstadt deutlich über dem Durchschnitt der Bundesrepublik. In Brandenburg sieht es etwas anders aus, weil zu viele Menschen wegziehen.

Die Berliner Bevölkerung hat im bundesweiten Vergleich den größten Anteil hoch qualifizierter Einwohner: 42 Prozent der 25- bis 64-Jährigen haben studiert oder etwa eine Meister-, Techniker- oder Erzieherausbildung absolviert. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor, der auf Zahlen von 2018 beruht.

In Brandenburg ist das Verhältnis genau umgekehrt: Die jungen Menschen haben im Schnitt nicht mehr so hohe Abschlüsse (23 Prozent), wie die Gruppe zwischen 55 und 64 Jahren, in der die Quote der Hochqualifizierten bei 34 Prozent liegt. Viele der heutigen Älteren haben demnach einen hohen Bildungsabschluss in der ehemaligen DDR erworben - auch deswegen liege die Quote der gut Ausgebildeten in Brandenburg noch höher als der Bundesdurchschnitt.



Die Studie belegt den Trend, dass immer mehr Menschen in der Bundesrepublik hohe Bildungsabschlüsse anstreben. Demnach ist der Anteil von Studenten und Azubis in höheren Ausbildungen zwischen 2006 und 2017 bundesweit gestiegen, von 43 Prozent auf 60 Prozent. Für ihren Vergleich haben sich die Statistiker immer die Jahrgänge derjenigen angeschaut, die eine höhere Ausbildung begonnen haben. In Berlin waren die meisten von ihnen zwischen 18 und 24 Jahren alt. Auffällig ist, dass in Berlin der Anteil von Studienanfängern und neuen Azubis in höheren Ausbildungen bei 92 Prozent liegt - nur acht Prozent der jeweils Gleichaltrigen haben eine niedrigere Ausbildung gestartet.

Im Vergleich unter den Bundesländern liegt Berlin damit deutlich vor Bremen (82 Prozent) und Hamburg (80 Prozent), darauf folgen Sachsen (69 Prozent) und das Saarland (65 Prozent). Insgesamt elf Länder lagen unterhalb des Durchschnitts der OECD, die ihre Bildungsstudie bereits am Dienstag präsentiert hat.