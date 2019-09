In einer koordinierten Aktion ist die Polizei am Donnerstag gegen mutmaßliche Schleuser vorgegangen und hat dazu Dutzende Gebäude durchsucht. Die Beamten durchsuchten in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 33 Objekte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

In Berlin wurden demnach Geschäftsräume und Wohnungen in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf, Pankow, Lichtenberg und Mitte durchsucht, in Brandenburg waren zwei Objekte betroffen. An den Durchsuchungen waren bundesweit 170 Bundespolizisten beteiligt, in Berlin kamen 110 Beamte der Hauptstadt-Polizei hinzu, in Brandenburg waren es 20 der Landespolizei.